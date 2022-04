Landtagswahl NRW 2022: Das ist der Wahlkreis 99 Lippe III

Der Wahlkreis 99 Lippe III umfasst bei der Landtagswahl NRW 2022 Augustdorf, Detmold, Horn-Bad Meinberg, Schieder-Schwalenberg und Schlangen. Wer sind die Kandidaten? Was gibt es sonst Wissenswertes?

Im Wahlkreis 99 Lippe III - hier das Hermannsdenkmal in Detmold-Hiddesen - können die Wählerinnen und Wähler am 15. Mai 2022 ihre Stimme abgeben.

Am 15. Mai 2022 stimmen auch die Wahlberechtigten im Wahlkreis 99 Lippe III darüber ab, welche Partei in Düsseldorf Regierungsverantwortung übernehmen soll und welcher heimische Politiker in den Landtag einziehen wird.

Wer sind die Kandidaten bei der Landtagswahl NRW 2022 im Wahlkreis 99 Lippe III?

Im Wahlkreis 99 Lippe III bewerben sich um den direkten Einzug in den Landtag neun Bewerberinnen und Bewerber:

CDU: Heinrich Zertik

SPD: Dennis Maelzer

FDP: Elmar Thyzel

Grüne: Timo Broeker

Linke: Walter Brinkmann

AfD: Viktor Hübner

Die Partei: Annalena Thiel

Freie Wähler: Julia Schnabel-Clever

Die Basis: Enrico Haberkorn

Der Kandidat der CDU: Heinrich Zertik

Heinrich Zertik ist der Kandidat der CDU im Wahlkreis Lippe III bei der Landtagswahl NRW 2022. Foto: PM

Der CDU-Kandidat für den Wahlkreis 99 Lippe III ist Heinrich Zertik (Jahrgang 1957). Seit 1989 ist er in Schieder-Schwalenberg beheimatet. Der CDU-Politiker und Diplompsychologe vertrat als erster russlanddeutscher Abgeordneter die Interessen seiner Partei im Deutschen Bundestag (2013 bis 2017). Heute, als Mitglied im Landesvorstand der CDU, repräsentiert er unter anderem seit 2014 als Vorsitzender das Landesnetzwerk Aussiedler in der CDU NRW. Im Landtag möchte er sich besonders für die Stärkung der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum und des Ehrenamtes sowie den Breitband-Ausbau einsetzen.

Der Kandidat der SPD: Dennis Maelzer

Dennis Maelzer ist der Kandidat der SPD Lippe im Wahlkreis 99. Foto: PM

SPD-Kandidat Dennis Maelzer, der Detmold und das südliche Lippe seit 2010 im Landtag vertritt, ist familienpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Er fordert für den Ganztag ein Gesetz, das Qualitätsstandards festlegt und Eltern die Last der Gebühren erspart. Dafür wolle er sich im Landtag weiter einsetzen. Im Rahmen der SPD-Delegiertenkonferenz wurde Maelzer (Jahrgang 1980) mit mehr als 96 Prozent der Stimmen als Kandidat für die Landtagswahl bestimmt.

Der Kandidat der FDP: Elmar Thyzel

Der Kandidat der FDP für den Wahlkreis 99 Lippe III ist Dr. Elmar Thyzel. Der Detmolder (Jahrgang 1975) ist selbstständiger Unternehmensberater und möchte sich besonders für die Förderung von Naturwissenschaften und Technik, die Bewahrung des kulturellen Angebots in der Fläche und die Förderung des Unternehmertums einsetzen.

Der Kandidat der Grünen: Timo Broeker

Timo Broeker ist bei der Landtagswahl NRW 2022 Kandidat der Grünen im Wahlkreis 99 Lippe III. Foto:

Kandidat der Grünen im Wahlkreis 99 Lippe III ist Timo Broeker. Der Blomberger (Jahrgang 1976) engagiert sich kommunalpolitisch als Ratsherr in seinem Wohnort und im Kreistag. Der Ingenieur und Forschungsreferent ist an der Technischen Hochschule (TH) OWL beschäftigt und möchte als Landtagsabgeordneter zwischen Landesregierung und Kommunen vermitteln, "damit die Energiewende in Schwung kommt und die Menschen auch im ländlichen Raum wirklich mitnimmt".

Weitere Kandidaten sind im Wahlkreis 99 Lippe III sind Walter Brinkmann (Linke), Annalena Thiel (Die Partei), Julia Schnabel-Clever (Freie Wähler), Viktor Hübner (AfD) und Enrico Haberkorn (Die Basis).

Wie war das Ergebnis der Landtagswahl NRW 2017 im Wahlkreis 99 Lippe III?

Zum dritten Mal hat Dennis Maelzer (SPD) 2017 den Wahlkreis 99 Lippe III bei einer NRW-Landtagswahl direkt gewonnen - 2017 gelang ihm das mit 40,79 Prozent der Erststimmen. Markéta Teutrine (CDU) kam auf 31,77 Prozent der Erststimmen, Benita Alicia Henning (FDP) auf 7,42 Prozent und Inga Kretzschmar (Grüne) auf 6,24 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag am 14. Mai 2017 bei 62,86 Prozent - 56.984 Wähler gaben ihre Stimme ab.