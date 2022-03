Oerlinghausen

Der Krieg in der Ukraine wühlt auch die Menschen in Deutschland auf. Viele wollen ein Zeichen setzen gegen Gewalt und für den Frieden. Eindrucksvoll getan haben das 38 Heißluftballon-Teams bei einem „Friedensglühen“ auf dem Flugplatz in Oerlinghausen.

Von Hendrik Uffmann