Oerlinghausen: Unbekannte überfallen 33-Jährigen in Wohnung

Ein 33-Jähriger ist nach Auskunft der Polizei in Oerlinghausen von zwei Unbekannten in seiner Wohnung überfallen worden. Die Ermittler suchen jetzt nach Zeugen.

Die Polizei fahndet nach zwei Unbekannten, die in Oerlinghausen einen Mann in seiner Wohnung überfallen haben sollen (Symbolbild).

Wie die Polizei Lippe am Sonntagmorgen mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Freitagabend. Gegen 22.10 Uhr sollen die zwei Unbekannten in die Wohnung des 33-Jährigen an der Straße Auf dem Röden gewaltsam eingedrungen sein.

Die Eindringlinge schlugen auf den Oerlinghauser ein und forderten Bargeld. Als der 33-Jährige lautstark um Hilfe rief, ließen die Täter von ihm ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Eine Beschreibung der Täter liegt nicht vor.

Zeugen werden gebeten, insbesondere Hinweise zu den Tätern und/oder verdächtige Wahrnehmunge rund um die Tatzeit und den Tatort an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Lippe zu melden. Erreichbar sind die Beamten unter Tel. 05231/6090.