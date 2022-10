Stallpflicht auch in Teilen des Kreises Lippe

Geflügelpest bei Wildvögeln in Lippe nachgewiesen

Detmold

Das Geflügelpestvirus wurde nun auch bei Wildvögeln in Lippe amtlich festgestellt. Bei einer Wildente in Lage und einer Wildgans in Lemgo wurde das Geflügelpestvirus des Subtyps H5N1 nachgewiesen. Das teilt die Kreisverwaltung mit.