Pferd versinkt auf Acker

Ein auf einem Acker bis zur Brust eingesunkenes Reitpferd hat am Sonntag einen Feuerwehreinsatz in Bad Salzuflen ausgelöst.

Rettungsaktion der Feuerwehr in Bad Salzuflen

Die Leitstelle Lippe alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen zur "Tierrettung groß". Neben den hauptamtlichen Kräften und dem diensthabenden Einsatzleiter eilte auch die Löschgruppe Retzen zur Straße "Düsternsiek". Zu dem Zeitpunkt war das Tier bereits bis zur Brust eingesunken. "Mit Hilfe von Brettern und Material von den Feuerwehrfahrzeugen wurde ein Podest um den Hengst herum gebaut. Dabei mussten die rund 30 Einsatzkräfte ebenfalls aufpassen, nicht selbst im Schlamm stecken zu bleiben", berichtete die Feuerwehr. Trotz der ungewohnten Situation sei das Tier sehr ruhig geblieben. Als die Feuerwehrleute jedoch eine Bandschlinge zur Rettung ansetzen wollten, haben sich das Pferd selbst in die Freiheit gegraben. Mit vereinten Kräften konnte es so aus dem Schlamm hinaus gezogen werden. Ein Tierarzt nahm den Hengst anschließend in Augenschein und konnte glücklicherweise keine Verletzungen feststellen. Nach rund anderthalb Stunden rückten alle Kräfte der Feuerwehr wieder ein.