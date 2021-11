Was macht Pflege eigentlich? Wo kann ich als Pflegefachkraft überhaupt arbeiten? Wie sieht es in einer Tagespflege aus? Die sogenannte "Pflege on Tour" ist ein Format, das es ermöglichen soll, einen Blick in die praktische Pflege zu erlangen und Personen für den pflegerischen Arbeitsbereich zu gewinnen.

Das Angebot richtet sich dabei sowohl an ausgebildete Pflegefachkräfte, die sich beruflich umorientieren wollen oder in den Beruf zurückkehren möchten, als auch an Menschen, die sich für den pflegerischen Bereich interessieren und mehr über die unterschiedlichen Tätigkeitsfelder in der Pflege erfahren möchten.

Angebote im Januar in Bad Salzuflen und Lemgo

Die "Pflege on Tour" wird zunächst am 19. Januar 2022 von 14 bis 17 Uhr im Gemeinschaftshaus Werl-Aspe in Bad Salzuflen sowie am 27. Januar 2022 von 14 bis 17 Uhr im Hansehaus Lemgo angeboten. Die beiden Kommunen bieten eine große Vielzahl an Dienstleistungen im pflegerischen Bereich an, so zum Beispiel in der Tagespflege, in der stationären Pflege oder in der ambulanten Pflege, womit Interessierten die Vielfältigkeit des Berufes in der Praxis verdeutlicht werden soll.

Als Kooperationspartner stehen unter anderem die Freie Altenhilfe, die Sozialen Altendienste Lippe, das Evangelische Johanneswerk und St. Loyen Gemeinnützige Pflege GmbH, Ambulant pflegen und helfen, Diakonie ambulant gGmbH, DRK Betreuung und Pflege in Lippe GmbH sowie das Hanse-Haus Lemgo bei der "Pflege on Tour" Rede und Antwort.

Gemeinsame Besuche in Einrichtungen

Geplant ist, die verschiedenen Einrichtungen gemeinsam zu besuchen, um die praktische Arbeit vor Ort und die verschiedenen potenziellen Arbeitgeber näher kennenzulernen. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, mit den Personalverantwortlichen ins Gespräch zu kommen und bei Bedarf über weitere Möglichkeiten eines Praktikums oder Arbeitsvertrags zu sprechen. Die Agentur für Arbeit und das Jobcenter des Kreises Lippe werden ebenfalls mit Beraterinnen vor Ort sein und den Teilnehmenden bei Fragen zur Verfügung stehen.