Polizei sucht Kartenbetrüger

Die Polizei sucht nach einem Mann, der einer Frau bereots am 3. Juli in Horn-Bad Meinberg eine Debitkarte gestohlen hat. Unter anderem wurde mit der Karte in Minden bezahlt.

Der Unbekannte hat die Debitkarte am Samstag, 3. Juli, im Combi-Markt in Horn-Bad Meinberg gestohlen. Damit hob der Tatverdächtige an den nachfolgenden Tagen mehrfach Bargeld an Geldautomaten in Horn-Bad Meinberg, Minden, Nordhausen (Thüringen) und Solling/Moringen (Niedersachsen) ab. Insgesamt erbeutete er so einen vierstelligen Betrag.

Die Polizei veröffentlicht folgende Täterbeschreibung: Der Mann hat eine kräftige Figur, dunkle Haare und trug zur Tatzeit dunkle Schuhe mit hellem Sohlenstreifen, eine helle Hose, ein weißes Shirt und ein Basecap.

Wer kann Angaben zum gesuchten Mann, möglichen Begleitpersonen oder einem Fahrzeug machen? Hinweise werden unter Tel. 05261/9330 (Kriminalkommissariat 6) entgegen genommen.