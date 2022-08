Programmstörung in lippischen Kfz-Zulassungsstellen hält an

Die Programmstörung in den lippischen Zulassungsstellen tritt weiterhin auf. Der Kreis hat alle Termine für Montag, 15. August, abgesagt. Auch am Dienstag bleiben die Zulassungsstellen geschlossen und die Termine werden storniert.

Sollte das Programm wieder funktionieren, werden laut einer Mitteilung der Kreisverwaltung am Dienstag und am Mittwoch zunächst die Rückstände abgearbeitet, die sich seit Auftreten der Störung am vergangenen Donnerstag angesammelt haben.

Bürger teilweise aufgebracht und wütend

Astrid Lehre, Fachbereichsleitung Ordnung, Verkehr und Verbraucherschutz: „Uns erreichen viele Nachfragen von Bürgern, die aufgebracht und auch wütend über die stornierten Termine sind. Ihren Ärger kann ich nachvollziehen, möchte aber darauf hinweisen, dass unsere Mitarbeitenden am anderen Ende der Telefonleitung keine Schuld an der Störung tragen. Wir sind genauso unzufrieden mit der Situation und hoffen, dass die Störung bald behoben sein wird.“

In den Zulassungsstellen des Kreises Lippe kommt laut Kreisverwaltung das Programm OK.Verkehr zum Einsatz, das vom Kommunalen Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe betreut wird. Alle Zulassungsvorgänge würden innerhalb dieses Programms bearbeitet. Im Falle einer Störung sei es nicht möglich, die Vorgänge beispielsweise analog zu bearbeiten, um sie nachträglich in das System einzupflegen. Dementsprechend könnten im Falle eines kompletten Programmausfalls, wie er aktuell auftrete, keine Vorgänge bearbeitet werden.

Wer sein Auto abmelden möchte, könne dies grundsätzlich in jeder Zulassungsstelle in Deutschland machen, unabhängig von seinem Wohnort. Hierbei sei zu beachten, dass aktuell auch die Zulassungsstellen der Kreise Herford und Minden-Lübbecke von der Programmstörung betroffen seien.

Kurzzeitkennzeichen könnten nach Terminabsprache auch in den Zulassungsstellen in Höxter, Gütersloh und Paderborn beantragt werden.

Die An- oder Ummeldung von Autos müsse allerdings an der Zulassungsstelle am Wohnort erfolgen.