Kinder gefährdet: Raser aus Barntrup muss vier Jahre in Haft

Wie berichtet, musste sich der 21 Jahre alte Barntruper vor dem Detmolder Landgericht verantworten: Er war am 1. Oktober vergangenen Jahres in Lemgo vor einer Polizeistreife davon gefahren, weil er ohne Führerschein und in einem unversicherten Auto mit falschen Kennzeichen unterwegs war. Bei der Verfolgungsjagd durch ein Wohngebiet und innerstädtische Straßen hatte er nach Polizeiangaben mit seinem BMW weit mehr als 180 Kilometer pro Stunde auf dem Tacho – auf einer Spielstraße sollte der 21-Jährige auf eine Schülergruppe zugehalten haben, was ihm die Anklage des versuchten Mordes einbrachte.

