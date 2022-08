Nackter Mann radelt durch den Wald

Polizei sucht Zeugen, die Unbekannten in Schieder-Schwalenberg gesehen haben

Schieder-Schwalenberg

In einem Wald in Schieder-Schwalenberg war bereits am Mittwoch vor einer Woche ein nackter Mann auf dem Fahrrad unterwegs. Die Polizei versucht, seine Identität zu klären und fragt: Wer hat den Mann gesehen?