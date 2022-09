Ohne Gurte, Spiegel und Licht: Polizei Lippe zieht Auto aus dem Verkehr

„Der 44-Jährige wollte sich vermutlich die Kosten für einen Anhänger sparen und sein entkerntes Fahrzeug selbst zum Lackierer fahren", mutmaßt die Polizei in ihrem Pressebericht. An dem Auto, das dem Verkehrsdienst der lippischen Polizei am Dienstag aufgefallen war, fehlte so ziemlich alles, was an einem vorschriftsmäßigen Fahrzeug benötigt wird. Zusätzlich zu der langen Liste an fehlenden Teilen war die Ladung im Wagen nicht gesichert.

Den Mann aus Schieder-Schwalenberg erwartet nun eine Anzeige wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis und falscher Ladungssicherung.