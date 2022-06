1526 Kilometer in Schlangen zurückgelegt

In die Pedalen getreten fürs Stadtradeln: Am Fronleichnamstag ging es mit der Gruppe noch einmal in die Senne und über die Mergelstraße nach Haustenbeck.

Mit den Touren wollte Henning Schwarze, der auch Ratsherr in der Gemeinde Schlangen ist, nicht nur für das Fahrrad als Fortbewegungsmittel und den Klimaschutz werben, sondern auch auf die einzigartige Naturlandschaft vor unserer Haustür hinweisen, die es ebenfalls zu schützen gilt und die sichtbar unter dem Klimawandel leidet.

So führten die Touren zum Beispiel auf den Truppenübungsplatz Senne. Die Senne ist laut Schwarze ein nationalparkwürdiger Hotspot der Biodiversität von europäischer Bedeutung. Andere Routen führten in das Kohlstädter Kalkbergland und den Lippspringer Wald, wo es viele geologische Besonderheiten wie Höhlen, Bachschwinden, Quellschwemmkegel oder große Erdfälle zu entdecken gibt. „Es gibt bei uns in der Region so unglaublich viel interessantes mit dem Rad zu erleben. Dazu verfügen wir über fantastische Forst- und Waldwege, die sicher befahren werden können“, so Henning Schwarze.

Für die Teilnehmer gab es zum Ende der jeweiligen Touren noch kleine Belohnungen, wie Stadtradeln-Warnwesten der Lippischen Landesbrand-Versicherung und des Kreis Lippe oder auch Seedballs, kleine Erdbälle mit Blumensamen, der Initiative Lippe im Wandel.

Henning Schwarze bietet auch in den nächsten Monaten weitere geführte Radtouren an. Termine gibt es unter www.senne-teuto-egge.de.