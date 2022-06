1972 an der Hauptschule Schlangen das Abschlusszeugnis bekommen

Schlangen

Sie kennen sich seit ihrer Jugend und haben gemeinsam in Schlangen die Schulbank gedrückt. Viele von ihnen sind ihrer Heimat auch später treu geblieben. Andere haben ihr berufliches wie privates Glück an einem anderen Ort gefunden. In diesem Jahr steht ein rundes Jubiläum an: Vor genau 50 Jahren verließ die damalige Jahrgangsstufe 9 mit dem Abschlusszeugnis in der Hand die örtliche Hauptschule.

Von Klaus Karenfeld