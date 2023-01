Acht Kilometer lange Ölspur zieht sich von Schlangen über die B1 bis Oesterholz

Eine acht Kilometer lange Ölspur hat die Feuerwehr Schlangen am Donnerstagnachmittag (5. Januar) auf Trab gehalten. Sie zog sich von der Schützenstraße über die B1 bis nach Oesterholz-Haustenbeck.

Gemeldet wurde die Öl- beziehungsweise Dieselspur kurz nach 16 Uhr. Bei der Erkundung durch die Einsatzkräfte zeigte sich, dass sie sich über eine Strecke von etwa acht Kilometern von der Schützenstraße aus über die B1 und weiter in Fahrtrichtung Oesterholz über die Kohlstädter Straße, an den Knickwiesen und die Fürstenallee bis in die Haustenbecker Straße zog.

Kurz nach der ersten Alarmierung wurde die Löschgruppe Oesterholz nachalarmiert, im Anschluss daran auch die Löschgruppe Kohlstädt, sodass die ausgelaufenen Betriebsmittel von mehreren Seiten aus zeitnah abgestreut und gebunden werden konnten.

Insgesamt waren 27 Einsatzkräfte beteiligt, zusätzlich war auch eine Kehrmaschine des Schlänger Bauhofs angefordert worden um die Bindemittel wieder aufzunehmen.

Der Einsatz endete für die letzten Einsatzkräfte nach etwa drei Stunden.

Auch die Feuerwehr Borchen hatte in dieser Woche bereits zwei lange Ölspuren aufwendig zu beseitigen.