ADFC ruft zum Fahrradklima-Test in Schlangen auf

Wie ist es um die Fahrradfreundlichkeit in der Gemeinde Schlangen bestellt? Ab sofort können Radfahrerinnen und Radfahrer in Schlangen durch die Teilnahme an einer Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) das Fahrradklima vor ihrer Haustür bewerten

Darauf weist die Fraktion von Die Partei im Schlänger Gemeinderat hin. Sie ermuntert die Bürger: „Jetzt beim ADFC-Fahrradklima-Test 2022 abstimmen!“ Ein besonderer Fokus liegt dieses Mal auf dem ländlichen Raum, denn dort gibt es viel Potenzial für den Radverkehr und einen hohen Nachholbedarf beim Infrastrukturausbau.

Bis Ende November können die Bürger an der Abstimmung des ADFC teilnehmen. Der Fraktionsvorsitzende von Die Partei, Henning Schwarze, erklärt: „Wir bitten möglichst viele Einwohner der Sennegemeinde, sich ein paar Minuten Zeit für die Befragung auf www.fahrradklima-test.de zu nehmen. Je mehr Daten wir für Schlangen erheben können, desto besser können wir zukünftig agieren und den Radverkehr im Ort fördern.“ Eine Teilnahme ist auch ohne Internet möglich: Fragebögen liegen im Zweiradhaus Leimenkühler sowie im Infopunkt im Rathaus aus.

Im Jahr 2020 bewerteten knapp 230.000 Radfahrerinnen und Radfahrer die Fahrradfreundlichkeit in mehr als 1000 Städten und Gemeinden. Der ADFC-Fahrradklima-Test fragt in 27 jeweils gleichbleibenden Fragen, die Fahrradfreundlichkeit vor Ort ab. Dazu kommen in diesem Jahr fünf Zusatzfragen, die besonders auf die Bedürfnisse von kleineren Orten im ländlichen Raum abzielen.

Fragen zu zentralen Zielen

Es geht darum, ob zentrale Ziele wie Schulen, Einkaufsmöglichkeiten oder Arbeitsstätten mit dem Fahrrad gut erreichbar sind, wie sicher sich die Wege in die Nachbarorte anfühlen, ob für Pendler Fahrradparkplätze an Haltestellen vorhanden sind und um die eigenständige Mobilität von Kindern und Jugendlichen.

Der ADFC-Fahrradklima-Test findet bereits zum zehnten Mal statt und ist die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit. Die Förderung erfolgt durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2023 vorgestellt.

Zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur werden zurzeit in Schlangen moderne Fahrradständer, sogenannte Anlehnbügel, installiert. Dies geschieht unter anderem am Rathaus, am Bürgerhaus, an Bushaltestellen sowie am Freibad. Bereits während der Planungen für den Haushalt 2022 hatte die Partei dies gefordert.