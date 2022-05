Aktion „Offene Gärten“ auch in Schlangen

Schlangen

Es ist eine Erfolgsgeschichte: Seit 2010 gibt es in Lippe die „Offenen Gärten“. Im Durchschnitt besuchen in der Gartensaison etwa 10.000 Interessierte die 30 bis 40 geöffneten Gärten. Am kommenden Sonntag, 15. Mai, startet die Initiative erneut. Mit dabei sind zwei Gärten in Schlangen.

Von Uwe Hellberg