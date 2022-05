Alte Kampfkunst in der Strothetalhalle

Schlangen-Kohlstädt

Wer hätte das gedacht: Die Strothetalhalle in Kohlstädt hat sich in „Das Haus des göttlichen Kriegers“ verwandelt. So lautet jedenfalls nach Angaben von Alexander Bode die Übersetzung für Bujinkan-Ninjutsu. Und genau diese rund 1000 Jahre alte Kriegskunst bietet der 46-jährige Schlänger bereits seit Fe­bruar als Trainer in der kleinen Sporthalle an. Zurzeit üben sich sieben Männer einmal wöchentlich im Kampf – unter anderem mit Schwert, Hellebarde, Speer und Messer.

Von Uwe Hellberg