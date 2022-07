Anekdoten rund um die Borussia

Schlangen

Der Borussia-Mönchengladbach-Fanclub Egge-Fohlen aus Schlangen hat am Samstagabend in Erinnerungen geschwelgt: Dazu hat der ehemalige Fanbeauftragte des Fußballclubs, Holger Spiecker, sein neues Buch vorgestellt, aus dem er Anekdoten und Geschichten jahrelanger Erfahrungen rund um die Borussia vorgetragen hat. Zusammen mit dem 1. Vorsitzenden Volker Kamp erinnerte man sich auch an gemeinsame Treffen und lustige Geschehnisse rund um die Spieltage.

Von Phil Hänsgen