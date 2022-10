Anna-Maria Zimmermann Stargast beim Schlänger Markt

Gebrannte Mandeln, Karussells und viele Aktionen: Vom 29. bis 31. Oktober verwandelt sich die Schlänger Ortsmitte wieder in eine bunte Kirmesmeile. Und mit Anna-Maria Zimmermann besucht ein deutscher Schlagerstar die Sennegemeinde.

Los geht's am Samstag, 29. Oktober: Um 14 Uhr startet der Kirmestrubel im Ort. Karussells, Verkaufs- und Imbissstände locken die Besucher dann in die Ortsmitte. Offiziell eröffnet wird der 228. Schlänger Markt mit dem traditionellen Lampionumzug, der um 17.30 Uhr am Bürgerhaus seinen Anfang nimmt. Hierbei ziehen die Jungen und Mädchen mit ihren Laternen über eine zuvor festgelegte Route durch den Ort. Zum Abschluss warten kleine Präsente auf die Kinder.

Ab 20.15 Uhr gibt es Live-Musik mit der Gruppe „Dikk Dynamite & The Crackers of Love“ auf der großen Show-Bühne, die das Fest über ihren Platz auf dem Parkplatz der Volksbank hat. „Dieses Angebot ist neu“, sagt Bürgermeister Marcus Püster und fügt hinzu: „Die Bühne wird durch die Schlänger Werbegemeinschaft gesponsert. Dem Verein und seinen Verantwortlichen gebührt unser besonderer Dank.“

In das Lob schließt Püster auch die Volksbank Schlangen ein, die seit Jahren maßgeblich an der Ausrichtung der Veranstaltung beteiligt ist. Und auch der Heimat- und Verkehrsverein Schlangen sei ein unverzichtbarer Aktivposten bei der Programm-Vorbereitung. Ebenso engagiert zeigen sich nach Aussage des Bürgermeisters das Ordnungsamt der Gemeinde und die offene Kinder- und Jugendarbeit Schlangen.

Flohmarkt mit zwei Standorten

Am Sonntag, 30. Oktober, dürfen die Kinder von 10.30 Uhr bis 14 Uhr ihr Taschengeld aufbessern: „Der Flohmarkt hat schon eine jahrelange Tradition“, macht Fachbereichsleiterin Claudia Weichert im Gespräch deutlich. Ausreichend Platz ist vorhanden. Es gibt zwei Standorte: Der eine befindet sich im Bereich des Rathauses, der andere auf dem Parkplatz „Im Dorfe 1“.

Klima- und Umweltschutz-Preis wird vergeben

Und es geht abwechslungsreich weiter: Ab 11 Uhr starten die ersten Karussellfahrten. Zeitgleich beginnt der Kirmestrubel in der Ortsmitte. Im Programm des Schlänger Markts darf auch das Kettcar-Rennen nicht fehlen. Veranstaltungsort ist ab 14.30 Uhr der Bereich zwischen dem Schlänger Bauamt und dem Parkplatz hinter der evangelischen Kirche.

Um 15 Uhr wird erstmals der neue Klima- und Umweltschutz-Preis vergeben. Der Name des Gewinners oder der Gewinner soll vorab nicht verraten werden. Sämtliche Teilnehmer sind zu der kleinen Feierstunde auf der Show-Bühne eingeladen.

Es gibt wieder Gutscheinhefte für Kinder Foto: Auch zum 228. Schlänger Markt bieten der Heimat- und Verkehrsverein und die Gemeinde Schlangen gemeinsam mit den Schaustellern ein kleines Gutscheinheft für Kinder an. Das Gutscheinheft kann ab Montag, 24. Oktober, zu den Öffnungszeiten im Bürgerbüro der Gemeinde Schlangen erworben werden. Und zwar zum Preis von fünf Euro pro Stück. In dem Heft finden sich zehn Gutscheine im Wert von zehn Euro. Sie können am Schlänger Markt-Sonntag sowie am folgenden Montag bei den Schaustellern auf dem Marktgelände eingelöst werden. ...

Um 14.30 Uhr öffnet das Museums-Café im Bürgerhaus seine Pforte. Die Besucher dürfen sich auf Kaffee und Kuchen freuen. Gleichzeitig ist im Dorfmuseum die Ausstellung „Küchengeheimnisse – gestern und heute“ zu sehen, die vom Heimat- und Verkehrsverein Schlangen am Sonntag und Montag veranstaltet wird. Auf der Showbühne sorgen die „Vantasten“ (ab 17 Uhr) sowie die Gruppe „Du, ich und wir“ (ab 19 Uhr) für musikalische Unterhaltung.

Verkaufsoffener Sonntag

Von seiner besten Seite zeigt sich zum Schlänger Markt einmal mehr der örtliche Einzelhandel. Der verkaufsoffene Sonntag dürfte wieder viele hundert Besucher in die Geschäfte der Ortsmitte locken.

Den abschließenden Markt-Montag eröffnet der Spielmannszug Kohlstädt um 10.30 Uhr mit einem Platzkonzert in der Ortsmitte. Pünktlich zur Mittagszeit serviert das DRK Schlangen Erbsensuppe vor dem Rathaus. In der Zwischenzeit locken die Spiel- und Spaß-Wettbewerbe. Ab 11 Uhr können sich interessierte Teilnehmer vor dem Blumenhaus Laposchan im Holzsägen und Melken messen. Wie immer gibt es attraktive Preise zu gewinnen. Ebenfalls um 11 Uhr startet der Luftballon-Wettbewerb an Kriegers Brücke.

Top Act zum Abschluss

Der Schlänger Markt endet am Montagabend mit einem Top Act: Schlagersängerin Anna Maria Zimmermann wird ab 20.30 Uhr die Bühne der Werbegemeinschaft rocken. Den Auftritt hat die Volksbank Schlangen möglich gemacht. Übrigens: Die Kirmesmeile in Schlangen hat an den drei Festtagen bis 2 Uhr nachts geöffnet.