Anne Schulz ist neue Rektorin an Grundschule Schlangen

Jetzt ist es auch offiziell: Anne Schulz ist neue Rektorin an der Grundschule in Schlangen. Damit endet nach anderthalb Jahren auch die Amtszeit von Konrektorin Annette Brandt als kommissarische Schulleiterin. In einer kleinen Feierstunde würdigte Schulamtsdirektor Torsten Buncher die Ernennung der neuen Rektorin als sehr gute Wahl.

Sie waren alle gekommen, um Anne Schulz die besten Glückwünsche mit auf den neuen beruflichen Weg zu geben – heutige und ehemalige Kolleginnen, Vertreter aus Politik und Verwaltung, der Elternschaft und natürlich die Familie von Anne Schulz. Die neue Rektorin unterrichtet bereits seit 20 Jahren als Lehrerin an der Grundschule Schlangen.

Schulamtsdirektor Torsten Buncher nutzte die Feierstunde zu einigen nachdenklichen Worten. Im kommenden Schuljahr 2023/24 werden demzufolge im Kreis Lippe etwa 400 Jungen und Mädchen mehr eingeschult, als bisher angenommen. Mit der steigenden Schülerzahl sieht Buncher große Herausforderung auf die Bundesländer und die Kommunen zukommen: Der Bedarf an Lehrern und zusätzlichen Klassen werde in den kommenden Jahren weiter zunehmen.

Buncher sprach in diesem Zusammenhang von einer schwer zu lösenden Aufgabe und verwies auf die demografische Entwicklung: „Wir stehen vor herausfordernden Zeiten. Jetzt und auch in Zukunft gehen mehr Lehrkräfte in den Ruhestand als neue nachrücken.“ Ein dickes Kompliment machte Buncher der Gemeinde Schlangen. Politik und Verwaltung hätten in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten alles getan, um ihre Schulgebäude regelmäßig zu modernisieren.

Bürgermeister Marcus Püster betonte die „wertvolle pädagogische Arbeit“, die an den drei Schlänger Schulen geleistet werde. Konrektorin Annette Brandt sicherte der neuen Schulleiterin die volle Unterstützung der Lehrerschaft zu und versprach: „Wir werden das alles gemeinsam wuppen.“

Aktuell sind an der Grundschule in Schlangen 21 Lehrkräfte tätig, hinzu kommen drei Vertretungslehrer. Die Zahl der Schüler insgesamt gab Annette Brandt gegenüber dieser Zeitung mit zurzeit 340 an.

Auch der Vertreter der Elternschaft zeigte sich sehr zufrieden mit der Ernennung von Anne Schulz zur neuen Rektorin. Dirk Langenströer, Vorsitzender der Schulpflegschaft, sprach von einer „glücklichen Fügung“.

Anne Schulz ihrerseits zeigte sich gerührt über die vielen Glückwünsche. Ihre neue Aufgabe verstehe sie auch als Verpflichtung: „Jedes Kind an der Grundschule Schlangen soll jeden Tag etwas Neues lernen oder erfahren.“ Und: „Eine positive Bindung zu den uns anvertrauten Kindern und ihren Eltern ist uns allen sehr wichtig.“ Ein besonderes Dankeschön sprach sie abschließend Annette Brandt aus, die die Grundschule Schlangen in den vergangen anderthalb Jahren umsichtig, kompetent und im Ergebnis vorbildlich als kommissarische Rektorin geführt habe.