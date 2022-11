Auch Anna-Maria Zimmermann fühlte sich in Schlangen wohl

Bürgermeister Marcus Püster, der sich aktuell zu einem offiziellen Besuch in der finnischen Partnerstadt Viitasaari aufhält, kann dem dreitägigen Fest in der Ortsmitte nur Gutes abgewinnen: „Natürlich ist eine Veranstaltung, die größtenteils im Freien stattfindet, nicht unwesentlich vom Wetter abhängig. Und da konnten wir uns Ende Oktober nicht beklagen. Reichlich Sonnenschein und fast noch sommerliche Temperaturen haben Tausende Besucher zu uns nach Schlangen gelockt. Viele kamen auch von außerhalb.“

Ähnlich sieht das Fachbereichsleiterin Claudia Weichert, sie lobt ausdrücklich die durchweg „friedlich-fröhliche Stimmung“ während der drei Markttage. Zwischenfälle habe es nicht gegeben. Die Entscheidung, die Sperrstunde im Außenbereich auf 2 Uhr festzusetzen, sei von Besuchern und Schaustellern gleichermaßen gelobt worden. Gleichzeitig habe das Ordnungsamt die verbriefte Nachtruhe der Anwohner immer im Auge gehabt.

Verkaufsoffener Sonntag war gute Werbung

Zu den tragenden Säulen des Schlänger Markts zählt auch die örtliche Werbegemeinschaft. „Die ersten Rückmeldungen, die uns erreicht haben, fallen durchweg positiv aus“, resümiert Claudia Heinemann. Der ortsansässige Einzelhandel habe den verkaufsoffenen Sonntag sehr gut genutzt, um für sich und die Schlänger Geschäftswelt insgesamt zu werben.

Impressionen vom Schlänger Markt 2022 Portrait gefällig? Große und kleine Besucher nutzten die Chance, sich vom Profi zeichnen zu lassen. Foto: Klaus Karenfeld Reges Treiben auf dem Schlänger Markt. Foto: Klaus Karenfeld Der MSC Schlangen landete mit seinem Kettcar-Rennen einen vollen Erfolg bei den Kindern. Foto: Klaus Karenfeld Mehrere Fahrgeschäfte laden zum Spaßhaben ein. Foto: Klaus Karenfeld Reges Treiben auf dem Schlänger Herbstmarkt. Foto: Klaus Karenfeld Nostalgie pur: Musik auf dem Akkordeon aus alten Zeiten. Foto: Klaus Karenfeld Bankvorstand Michael Piesik überreicht dem kleinen Felix einen Beutel mit dem Konterfei von Hermännchen, dem Liebling der Kinder. Foto: Luca Dannhäuser war beim Melk-Wettbewerb sehr erfolgreich. Foto: Klaus Karenfeld Foto: Klaus Karenfeld Josef Klösener nimmt es bei der Bewertung im Melk-Wettbewerb sehr genau. Foto: Klaus Karenfeld Dirk Tornede (links) und Bürgermeister Marcus Püster verpassten das Siegertreppchen. Foto: Klaus Karenfeld Schlänger Markt 2022 Moderator Josef Kösener hat jede Menge hilfreiche Tipps für die Teams beim Holzsäge-Wettbewerb. Foto: Foto: Klaus Karenfeld Foto: Klaus Karenfeld Schlänger Markt 2022 Schlänger Markt 2022 Foto: Foto: Klaus Karenfeld Foto: Klaus Karenfeld Foto: Klaus Karenfeld Foto: Klaus Karenfeld

Die Werbegemeinschaft hatte auch die große Showbühne neben der Volksbank gesponsert. „Das war rückblickend gesehen eine richtig gute Entscheidung“, so Heinemann. „Da war die ganze Zeit über etwas los.“ Die Bühne wurde so zu einem zentralen Veranstaltungsort: Verschiedene Musikgruppen rockten hier drei Tage lang die Ortsmitte. Am neuen Standort lockte auch der traditionelle Holzsäge-Wettbewerb Hunderte Besucher an.

Die Showbühne erwies sich ebenfalls als ideal für die Vergabe des Umwelt- und Klimaschutzpreises. Sichtlich wohl fühlte sich hier ebenso Schlagerstar Anna-Maria Zimmermann bei ihrem Auftritt am Montagabend.

Von einem „wunderschönen Schlänger Markt 2022“ sprach Heinz Kriete, Vorsitzender des Heimat- und Verkehrsvereins. Gastronomie, Verkaufs- und Fahrgeschäfte seien nicht nur optisch eng zusammengerückt. Der direkt auf das dreitägige Fest folgende Feiertag Allerheiligen habe sich günstig auf die Besucherzahlen am Markt-Montag ausgewirkt. Das Showprogramm auf der großen Bühne wertete Kriete in diesem Zusammenhang als sehr gut und attraktiv.

Die Volksbank Schlangen konnte mit einem wirklichen Stargast punkten. Schlagersängerin Anna-Maria Zimmermann hatte sich zunächst in das Goldene Buch der Gemeinde eingetragen und anschließend mit ihrem Bühnenauftritt für Beifallsstürme in der Ortsmitte gesorgt. „Unsere Erwartungen haben sich insgesamt mehr als erfüllt“, machte Bankvorstand Iris Brockmeier gegenüber dieser Zeitung deutlich.