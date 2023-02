August-Hermann-Francke-Gesamtschule wächst rasant

Ein moderner Neubau, technische Ausstattung auf hohem Niveau und stetig steigende Schülerzahlen: Die August-Hermann-Francke-Gesamtschule (AHF) in Schlangen entwickelt sich rasant weiter. Was im Jahr 2016 mit 43 Schulkindern eher bescheiden begann, ist zu einer Bildungseinrichtung geworden, die zum Schuljahr 2023/24 von 403 Schülern besucht wird und zum ersten Mal ist eine Oberstufe am Start. Nun musste die Schulleitung etlichen Eltern, die ihre Kinder anmelden wollten, eine Absage erteilen.

Erste Oberstufe ist in Schlangen am Start – Absagen an Eltern

„Wir haben über 110 Anmeldungen vorliegen gehabt, es konnten aber nur 87 Schülerinnen und Schüler bei uns aufgenommen werden,“ sagt Eduard Butt, Geschäftsführer des Christlichen Schulvereins Paderborn, dem Träger der Gesamtschule. Trotz des modernen neuen Anbaus, der elf neue Unterrichtsräume, mehrere Mehrzweck- und Besprechungszimmer sowie Lehrerarbeitsplätze bietet, stößt die AHF damit an räumliche Grenzen.

Eduard Butt betrachtet dies aus zwei Perspektiven: „Die Anmeldezahlen sind ein Beleg für eine starke Wertschätzung, die uns von Eltern entgegengebracht wird. Das freut uns und wurde auch bei dem Tag der offenen Tür unserer Schule deutlich. Aber uns ist wichtig, gesund zu wachsen.“ An eine Vierzügigkeit sei derzeit nicht zu denken. Beim Tag der offenen Tür waren die Anmeldezettel so schnell vergriffen, dass weitere nachgedruckt wurden.

Neue Schulbibliothek wird stark frequentiert

Die 403 Schülerinnen werden von aktuell 26 Lehrern unterrichtet. In der neuen Oberstufe der AHF sind 27 Schüler, in 2024 wird sie den ersten Abitur-Jahrgang der Schule bilden. „Es ist schön, dass nach Corona jetzt Schule wieder normal möglich ist“, sagt Eduard Butt. Und auch die Schüler freuen sich: Die neue Schulbibliothek wird stark frequentiert. „Vor kurzem war eine Schülerin so in ein Buch vertieft, dass sie sogar vergessen hat, dass sie wieder in den Unterricht muss“, schildert lächelnd Mitarbeiterin Ludmilla Penner. Der Bestand an Büchern wächst allmählich. Aber schon jetzt seien 900 Titel aus den verschiedensten Themenbereichen im System. Und auch das Selbstlernzentrum wird gut angenommen.

Obendrein wird den Jungen und Mädchen auch nachmittags etwas geboten. Neu ist eine Video-Arbeitsgemeinschaft. Aber es gibt auch eine Schach-, eine Lese-Rechtschreib- und sogar zwei Näh-AGs.„ Gerne würden wir auch noch eine Arbeitsgemeinschaft im Indoor-Sport-Bereich anbieten“, erklärt Eduard Butt. Aber die Hallenbelegungszeiten in Schlangen geben dies nicht her.

Wasserschaden war ein Rückschlag

Einen kleinen Rückschlag musste die AHF hinnehmen, als es bei ihr einen Wasserschaden im Schulgebäude gab. „Die Technikräume mussten neu gemacht werden, aber die Arbeiten sind in der nächsten Woche wohl abgeschlossen“, sagt Butt.

Die stetig wachsenden Schülerzahlen, nicht nur an der AHF-Gesamtschule sondern auch an der benachbarten Grundschule, bringen in der Rosenstraße und am Schulzentrum eine Verkehrssituation mit sich, über die auch die Lokalpolitik bereits debattiert hat. Eduard Butt sieht aber auch hier eine positive Entwicklung: „Dass auf dem Parkplatz am Schulzentrum eine Einbahnstraßenregelung getroffen wurde, halte ich für einen guten Weg.“