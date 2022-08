Ausstellung mit Bildern von Frank Hake in der Volksbank Schlangen eröffnet

Bernd Wilcke übernahm die Einführung in die Ausstellung, erzählte über den Künstler Frank Hake und gab einen Einblick in sein künstlerisches Schaffen. Dann war es soweit. Frank Hake selbst nahm die Eröffnungsgäste mit auf eine imaginäre Radtour durch die Senne. Er hatte seine 31 Bilder in eine Reihenfolge gebracht, die es tatsächlich erlaubte, nacheinander an den gemalten Senne-Motiven vorbeizufahren. Dazu gab es jeweils ausführliche Erklärungen des Künstlers zu den Bildern. Viele der anwesenden Schlänger erkannten natürlich die ausgewählten Motive, die Frank Hake gemalt hatte und zeigten sich begeistert.

Ganz besonders die Motive, die an Haustenbeck erinnerten, führten zu manch angeregter Unterhaltung. Eine rundherum sehenswerte Ausstellung, die gerade von Freunden der Sennelandschaft nicht verpasst werden sollte. Die Ausstellung wird noch bis Freitag, 30. September, in der Volksbank Schlangen während der Banköffnungszeiten zu sehen sein.