Bei tief stehender Sonne Radler in Schlangen übersehen

Ein Pedelec-Fahrer (41) ist am Donnerstag, 6. Oktober, in Schlangen von einem Autofahrer übersehen und angefahren worden. Er wurde leicht verletzt.

Folgendes soll sich nach Angaben der Polizei Lippe ereignet haben: Ein 41-jähriger Radler fuhr am Donnerstagmittag mit seinem Pedelec auf der Straße Dorfplatz in Richtung Drosselgasse. Im Kreuzungsbereich wurde er von einem Auto erfasst und auf den Boden geschleudert. Ein 67-jähriger Autofahrer war mit seinem Nissan von der Straße Zur Kammersenne in die Kreuzung eingefahren und mit dem vorfahrtsberechtigten Radler kollidiert. Aufgrund der blendenden Sonne habe er das Pedelec übersehen, gab der Nissan-Fahrer an. Der 41-Jährige wurde leicht verletzt und durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort versorgt.

76-jährige Frau in Leopoldshöhe verletzt

Und das war nicht der einzige Unfall, der sich im Kreis Lippe aufgrund von tief stehender Sonne ereignet hatte: Am Donnerstagnachmittag wurde in Leopoldshöhe eine 76-jährige Frau von einem Auto angefahren, als sie mit dem Pedelec auf dem Radweg der Hauptstraße Richtung Leopoldshöhe fuhr. Eine 68-jährige Autofahrerin übersah die vorfahrtsberechtigte Pedelec-Fahrerin nach eigenen Angaben aufgrund der tief stehenden Sonne, als sie nach links in die Waldstraße abbog. Es kam zum Zusammenstoß. Die 76-Jährige wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro.

Die Polizei Lippe teilt mit, dass die tief stehende Sonne Verkehrsteilnehmer im Herbst erheblich blenden kann. Dadurch erhöhe sich das Unfallrisiko. „Es liegt an Ihnen, dieses Risiko möglichst gering zu halten. Bitte bewegen Sie sich deshalb besonders vorsichtig im Straßenverkehr, egal ob Sie im Auto, auf dem Motorrad, dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sind. Handeln Sie vorausschauend und fahren Sie nicht zu schnell“, appelliert die Polizei an die Verkehrsteilnehmer. Autofahrer sollten zusätzlich auf saubere Frontscheiben achten, um die Blendung nicht unnötig zu verstärken.