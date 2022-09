Beliebte Comic-Figur Hermännchen erobert das Internet

„Es knallt und blinkt zwar nicht auf Insta & Co, aber endlich gibt es eine ‚Homebase‘, auf der Mensch schauen kann, wer Hermännchen überhaupt ist“, sagt Schäferjohann. Unter www.hermaennchen.de erfahren Besucher nicht nur auf lustige Weise, wie ein Hermännchen-Cartoon überhaupt entsteht, es gibt auch zahlreiche Informationen über die inzwischen elf Hermännchen-Hefte, die jedes Jahr an Schulanfänger in Lippe verteilt werden.

Dabei ist die beliebte Comic-Figur in der Region unterwegs und nimmt die Leser mit zu Sehenswürdigkeiten wie unter anderem den Externsteinen, der Falkenburg, dem Freilichtmuseum oder nach Lügde, der Osterräderstadt. Auch Berichte über Hermännchen und seinen Schöpfer aus dem WESTFALEN-BLATT lassen sich noch einmal nachlesen. Und natürlich finden Interessierte auch T-Shirts und Tassen mit Hermännchen-Aufdruck in einer Galerie.