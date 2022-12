Fast 300 Besucher beim großen Weihnachtskonzert von Ton-Art im Bürgerhaus Schlangen

Bei dem von Ton-Art Schlangen unter der Leitung von Andreas Lehnert organisierten Konzert war der Ökumenische Chor Bad Lippspringe und Schlangen krankheitsbedingt allerdings so sehr dezimiert, dass er nicht alleinstehend, sondern nur am Ende gemeinsam mit den anderen Chören auf der Bühne stehen konnte.

Dadurch bot sich aber eine andere Möglichkeit, wie Lehnert berichtet: „Wir haben in unserem Chor Frauen, die sich Solos zutrauen und ihnen wollten wir mal die Chance dazu geben. Das sind Hobbysängerinnen und sie haben das super gemacht.“ Sowohl Kira Malisch als auch Jana Müller gaben in der Veranstaltung je drei Weihnachtslieder aus dem Popbereich zum Besten. Die Songs von Britney Spears, Sarah Connor oder Meghan Trainor wurden gefühlvoll vorgetragen und konnten das Publikum überzeugen.

Ulrike Lehnert spielte überzeugend die Gitarre. Foto: Phil Hänsgen

Die fast 300 Besucher wurden auch immer wieder dazu angehalten, ihre Stimmkünste zum Besten zu gegeben. Dazu wurden die Texte von weihnachtlichen Klassikern wie „Oh du fröhliche, o du selige“, „In der Weihnachtsbäckerei“ oder „Süßer die Glocken nie klingen“ angestimmt, deren Melodien allseits bekannt sind und so aus voller Kehle mitgesungen werden konnten.

Lehnert war positiv überrascht von der Beteiligung: „Die Gäste konnten sich mit dem gemeinsamen Gesang identifizieren und es klang von Lied zu Lied immer besser und stimmgewaltiger. Wir wollten ein abwechslungsreiches Programm liefern und die Rückmeldungen bisher sind allesamt sehr positiv.“

Jeweils fünf weihnachtliche Songs wurden im Laufe des Abends schließlich noch von den beiden PoGo-Chören beigesteuert, während es zusätzlich auch reine Instrumentalstücke zu hören gab. Hier überzeugten Hanna Lehnert an der Querflöte, Larissa Wendt an der Klarinette, Ulrike Lehnert an der Gitarre sowie Andreas Lehnert selbst am Piano. Den ganzen Abend über begleitete Joachim Woite mit seinen Schlaginstrumenten den Rhythmus der Lieder.

Joachim Woite begleitete mit seinen Schlaginstrumenten die Lieder. Foto: Phil Hänsgen

In dem festlich geschmückten Bürgerhaus mit dem beliebten Kuchenbuffet in der Pause konnte eine insgesamt sehr wohlige und gemeinschaftliche Atmosphäre geschaffen werden, die passend zur Weihnachtszeit ein frohes Miteinander bescherte. Zum Abschluss traten alle Chöre noch einmal gemeinsam auf die Bühne und sorgten mit dem Stück „Mitten in der Nacht“ von Rolf Zuckowski für großen Applaus.

Wer selbst Interesse am Chorgesang hat, kann sich auf der Internetseite tonart-schlangen.de darüber informieren.