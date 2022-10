Claudia Weichert: „Eine vorbildlich starke Gemeinschaft“

Die Jugendfeuerwehr Schlangen konnte in diesen Tagen ihr 40-jähriges Bestehen feiern. Fachbereichsleiterin Claudia Weichert lobte in einer Rede das Engagement der aktuell 27 Kinder und Jugendlichen: „Ihr seid eine vorbildlich starke Gemeinschaft und die Zukunft im ehrenamtlichen Dienst für unsere Gemeinde.“

Freuen sich über das Jubiläum (von links): Fachbereichsleiterin Claudia Weichert, der stellvertretende Wehrführer Dirk Obenhausen, Joshua Giesen von der Jugendfeuerwehr Schlangen, Gemeindejugendwart Mario Hornig, die stellvertretende Fachbereichsleiterin Andrea Müller und Karl-Heinz Wolter, am Anfang erster stellvertretender Gemeindejugendwart.

Eigentlich hätte die Jugendfeuerwehr bereits 2021 ihren 40. Geburtstag begehen können. Doch das Corona-Virus machte den Jubiläums-Planungen einen Strich durch die Rechnung. Aber aufgeschoben ist bekanntlich nicht aufgehoben. Und so fanden sich jetzt etwa 70 geladene Gäste zur Feier mit anschließendem gemütlichen Beisammensein in der Schlänger Feuerwache ein.

Krankheitsbedingt mussten Bürgermeister Marcus Püster und Wehrführer Ralf Heuwinkel das Jubiläumsfest absagen. Püsters Stellvertreter Reinhard Richter war durch einen Paralleltermin ebenfalls verhindert. Stattdessen überbrachten Claudia Weichert vom Fachbereich Ordnungswesen und ihre Stellvertreterin Andrea Müller die Grüße der Gemeinde.

Die Arbeit der Feuerwehr heute sei noch wesentlich komplexer und umfangreicher als früher , betonte Weichert in ihrer Rede. Neben der Brandbekämpfung sei inzwischen auch der Katastrophenschutz eine Säule ihrer ehrenamtlichen Tätigkeiten. „Und eines gibt uns ein besonderes Gefühl der Sicherheit“, fügte Weichert hinzu. „Unsere Feuerwehr ist vor Ort. Schnelle Hilfe ist so im Fall der Fälle von Anfang an garantiert.“

Mario Hornig, seit mittlerweile 22 Jahren Gemeindejugendwart, nutzte die Veranstaltung zu einer Werbung in eigener Sache: „Die Jugendfeuerwehr Schlangen ist für neue interessierte Mitglieder offen.“ Angesprochen sind alle Kinder und Jugendlichen, die mindestens zehn Jahre alt sind. „Es wäre schön, wenn wir wieder eine Zahl von 30 Mitgliedern und mehr erreichen könnten.“ Anmeldungen sind zu den üblichen Übungsstunden jeweils mittwochs zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr in der Feuerwache möglich.

Dirk Obenhausen, stellvertretender Wehrführer, sieht die Jugendfeuerwehr auch zum jetzigen Zeitpunkt gut aufgestellt: „Am Tag der offenen Tür im August haben wir fünf neue Mitglieder gewinnen können, drei Mädchen und zwei Jungen.“

Unter den Jubiläumsgästen konnte Hornig auch Karl-Heinz Wolter begrüßen. Er war im Gründungsjahr 1981 Stellvertreter des inzwischen verstorbenen Gemeindejugendwarts Erwin Blanke gewesen. Wolter erinnerte an die nicht einfachen Anfänge der Schlänger Jugendfeuerwehr. Ihr Start war demzufolge von einem Streit mit der Gemeinde um die finanzielle Unterstützung überschattet. „Aber das liegt lange zurück“, so Wolter abschließend.

Eine Bilder-Show ließ Übungen und Einsätze der Jugendfeuerwehr in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten noch einmal Revue passieren. Der Abend endete mit allerlei Leckereien vom Grill. Und natürlich wurde auch dabei in Erinnerungen geschwelgt.