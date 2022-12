Das November-Wetter im Kreis Lippe

Es gab zwar an 13 Tagen Niederschlag, doch die Menge war gering. Nur an fünf Tagen wagte sich Väterchen Frost ins Lipperland, und dann nur stundenweise. Dauerfrost war nicht dabei. Immerhin blieb die Temperatur in der zweiten Monatshälfte fast komplett unter der Zehn-Grad-Marke. Dafür gab es vor allem zum Ende der Erste Dekade noch Tageshöchstwerte von mehr als 15 Grad – was nicht gerade novembertypisch in Ostwestfalen ist.

