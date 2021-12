Dem IS-Terror entkommen, die Eltern unerreichbar fern

An den Abschied im Nordirak erinnert sich Aboud auf den Tag und die Stunde genau: Am 12. August 2015 um 8.55 Uhr umarmen die Eltern den ältesten Sohn, damals 19 Jahre alt, ein allerletztes Mal.

An den Feiertagen fehlt dem Iraker Aboud in Schlangen die Großfamilie ganz besonders

Der Vater spricht voller Sorge, die Mutter klammert in Tränen aufgelöst. Draußen wartet das Auto für die Fahrt an die türkische Grenze. Die folgende monatelange Flucht mit Fernbussen, durch Grenzflüsse, einigen Tagen in serbischer Haft, Hunger und Geldnot endet in Schlangen. Es folgen die Stationen Abendrealschule Paderborn und erfolgreich abgeschlossene Malerausbildung. Ein Beispiel gelungener Integration.

Dennoch wird Aboud an den Weihnachtstagen und zu Silvester wieder allein in seinem kleinen Appartement in Schlangen hocken. Weit weg von der Familie mit sich und seinem Laptop, dem einzigen Kontakt. Die Eltern und sechs Geschwister hat es mit Hilfe der Vereinten Nationen nach Aus­tralien verschlagen – 16500 Kilometer entfernt am anderen Ende der Welt. Dort herrscht seit knapp zwei Jahren der schärfste Lockdown weltweit. Trotz erster zaghafter Lockerungen weiß keiner in Down Under, wann Familienbesuche über Grenzen wieder erlaubt sein werden. Flüge sind derzeit extrem teuer und lange Urlaube für den Berufsanfänger kaum drin.

„Tod oder Freiheit, das war die Wahl“

„Tod oder Freiheit, das war die Wahl“, erinnert sich Aboud an das Jahr 2015. Von Süden rückte die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) auf Mossul vor, im nahen Sindschar-Gebirge suchten zehn­­tausende Jesiden Schutz. Es folgten bestialische Folter und Massenmorde. Frauen und Mädchen landeten in großer Zahl in der Sexsklaverei. Die damals noch eine Million Jesiden in Syrien und Irak waren für den IS Glaubensabweichler, für die die Steinzeitislamisten keine Gnade und nur den Tod kannten.

Für die Angehörigen des jesidischen Volkes sind dagegen religiöse Festtage, Großfamilie und Zusammenhalt allerhöchste Werte. Wenn die Christen Advent und Weihachten begehen, gibt es bei ihnen ein mehrtägiges Fastenfest. Dazu gehört, dass sich die Familiengehörigen früh morgens gegenseitig beglückwünschen, danach stehen Besuche im gesamten Dorf an. Deshalb hätte Aboud kurz vor Weihnachten seine Eltern und sechs Geschwister in Australien zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt anrufen müssen. So will es die Tradition. Auf der Baustelle in Paderborn galten dagegen andere Regeln. „Mein verspäteter Anruf nach Feierabend fühlte sich irgendwie komisch an und war kein Ersatz“, sagt Aboud auf seine zurückhaltende, bescheidene Art.

Gespräche via Skype mit der Familie

Wann man sich endlich wieder trifft, wann die Eltern den zum Mann gereiften Sohn vielleicht wieder in die Arme schließen können, das sind Dauerthemen bei den Internet-Gesprächen über Skype. Oft dreht es sich darum, ob er bald heiratet oder wenigstens eine passende Frau gefunden hat. Aboud (25), sagt dann stets kurz und knapp „nein“, weiß aber sehr wohl um die Gedanken seiner Eltern. Schon mit 26 Jahren gelten Männer bei den Jesiden als zu alt fürs Heiraten.

Über all diesen sehr persönlichen Fragen schweben, so steht es im Lexikon, strenge religiöse Gesetze. Danach darf sich niemand außerhalb der eigenen Volksgruppe vermählen. Aber wie soll das gehen, wenn ein Krieg das vom IS verfolgte Volk stark dezimiert, in die Flucht geschlagen und über die ganze Welt versprengt hat?

Lustiger und herzerwärmend wir es dagegen, wenn sich die jüngste Schwester auf englisch in den Live-Chat einschaltet und Ratschläge in Heiratsfragen erteilt. Die siebenjährige Sipan hat ihren großen Bruder noch nie bewusst gesehen, ist aber sein größter Fan. Zum Schluss erzählen meist die älteren Geschwister, wie man im großen Kreis zusammen gesessen und viel gelacht hat. „Wenn ich nach dem Abschalten plötzlich wieder allein vor dem schwarzen Bildschirm sitze, dann wird es echt schwer“, sagt Aboud und muss schlucken.