Lippe: Dennis Maelzer holt erneut Direktmandat

Schlangen

Das Land hat gewählt und die CDU ist die weitaus stärkste Partei. Im kleinsten der drei NRW-Landesteile, in Lippe, waren die Christdemokraten ebenfalls erfolgreich: In zwei von drei Wahlkreisen erhielten sie die meisten Zweitstimmen – und sie holten eines der Direktmandate, die 2017 noch allesamt an die SPD gegangen waren.

Von Uwe Hellberg