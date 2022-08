Der Juli im Kreis Lippe: viel zu trocken und sehr warm

Schlangen

So wenig Niederschlag gab es im Lipperland bisher noch nie im Juli, jedenfalls seit 1980. Neun Tage, an denen es regnete, sechs Tage mit Schauern – das ist an sich schon wenig. Aber auch die Mengen, die herunter kamen, waren gering. An zwei Tagen regnete es etwas intensiver, aber der Regen floss schnell an der Oberfläche ab und der Boden trocknete ziemlich schnell wieder aus.

Von Robin Jähne