Der neue Schlänger Dorfsheriff ist da

Nach knapp zwei Jahren gibt es einen Wechsel im Bezirksdienst für die lippische Kommune Schlangen: Seit Ende Mai ist Sascha Lentzel dort neuer Kontaktbeamter für Jung und Alt. Der Polizeihauptkommissar steht von nun an als ganz persönlicher Ansprechpartner in polizeilichen Angelegenheiten für Bürgerinnen und Bürger wie auch für Kommunen, Vereine und Institutionen zur Verfügung.

Der 50-Jährige folgt auf Polizeioberkommissar Axel Landwehrmeyer, der sich auf eigenen Wunsch innerhalb der Kreispolizeibehörde Lippe verändert hat. Er bekämpft nun für die Kriminalpolizei die lippische Straßenkriminalität, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei Lippe.

Der neue „Dorfsheriff“ Sascha Lentzel ist für die drei Ortsteile Schlangen, Kohlstädt und Oesterholz-Haustenbeck zuständig. Er betont, dass in seinem neuen Revier aktuell alles in geordneten Bahnen abläuft und es keine besonderen Probleme gibt: „Und das soll auch so bleiben“, hat sich Lentzel vorgenommen.

Sein Ziel ist es nun erstmal, seinen neuen Bezirk mit den drei Ortsteilen und den Menschen, die darin leben, besser kennenzulernen, damit sich diese jederzeit vertrauensvoll an ihn wenden können, wenn sie polizeiliche Hilfe benötigen.

25 Jahre Erfahrung

Der neue Bezirksdienstbeamte, der bereits 1989 in den Polizeivollzugsdienst eintrat, bringt eine vielfältige Vorerfahrung mit nach Schlangen. Seit 25 Jahren arbeitet er schon für die Polizei im Kreis Lippe. Während dieser Zeit war er unter anderem im Wach- und Wechseldienst für die Polizeiwache Blomberg und für den Einsatztrupp in Lemgo im Einsatz.

Die vergangenen 19 Jahre war der gebürtige Detmolder als Sachbearbeiter für die lippische Kripo eingesetzt: Hier zählten Finanzermittlungen, Betrug und Einbruchsdiebstähle zu seinen täglichen Aufgaben.

Das Büro des Schlänger Bezirksdienstes ist weiterhin im Rathaus, Kirchplatz 6. Hier ist der Polizeihauptkommissar zu finden, wenn er nicht gerade durch seinen neuen Bezirk streift.

Wer einen persönlichen Termin mit Sascha Lentzel vereinbaren oder sein Anliegen telefonisch vortragen möchte, erreicht ihn unter Telefon 05252/5408630. „Wer sich jedoch in einer dringenden Notsituation befindet, sollte immer den Notruf 110 wählen, über den die Polizei Lippe Tag und Nacht erreichbar ist“, betont Sascha Lentzel.