Deutschkurse für Flüchtlinge in Schlangen

Irinja Rekheta und Eberhard Bolte (rechts im Bild) betreuen den Deutschkursus für Flüchtlinge im Bürgerhaus in Schlangen.

Viele von ihnen hoffen, irgendwann wieder in ihre Heimat zurückkehren zu können. Andere richten sich auf eine längere Verweildauer ein. Ehrenamtliche Helfer wie Eberhard Bolte wollen den Neuankömmlingen den Start in ein neues Leben in der Sennegemeinde erleichtern. Zum Beispiel mit einem privaten Deutschkursus.