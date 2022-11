„Die Partei“ fordert Beitritt der Gemeinde Schlangen zum Zukunftsnetz

Laut einer Umfrage unter nordrhein-westfälischen Städten und Gemeinden gewinne das Thema „Nachhaltige Mobilität“ in Zukunft enorm an Bedeutung. Im Rahmen des Nachhaltigkeitsberichtes „NRWKOMMUNAL“ seien Kommunen um eine Angabe gebeten worden, welche Themenbereiche ihrer Einschätzung nach in den kommenden zehn Jahren an Gewicht gewinnen werden. Unter 23 Themenkomplexen sei das Thema Mobilität noch vor Klimaanpassung und Klimaschutz auf Platz eins gelandet. „Das unterstreicht die Bedeutung der Mobilitätswende“, meint Henning Schwarze. „Insbesondere bei dem Thema Nahmobilität gibt es in Schlangen viel zu tun. Wir erhoffen uns von einer Mitgliedschaft im Zukunftsnetzwerk wichtige Impulse“, so Schwarze.

Das „Zukunftsnetz Mobilität NRW“ ist ein durch das Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen gegründetes Netzwerk für Kommunen (Gemeinden, Städte und Kreise). Dessen Zielsetzung und zentrale Aufgabe ist es, die Kommunen in der Ausgestaltung einer zukunftsfähigen, sicheren und nachhaltigen Mobilitätsentwicklung zu vernetzen und zu beraten. Das „Zukunftsnetz Mobilität NRW“ unterstützt die Kommunen insbesondere bei der Initiierung und Umsetzung eines kommunalen Mobilitätsmanagements. Die Mitgliedschaft ist für die Kommune kostenfrei.

Bereits im Dezember 2021 hat der Rat der Gemeinde Schlangen einstimmig beschlossen, im Rahmen des Mobilitätsmanagements verschiedene Maßnahmen, wie die Stärkung des Radverkehrs, die Verbesserung des Fußgängerschutzes und den Ausbau des ÖPNV vor Ort umzusetzen. Es werde dringend Zeit, konkrete Maßnahmen anzugehen.