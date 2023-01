Die Partei in Schlangen besetzt Posten nach

„Wir finden es toll, dass Henning nun in dieser Position ist und diese wichtige Zukunftsaufgabe maßgeblich mitverantwortet“, sagt Annalena Thiel, Vorsitzende von Die Partei in Schlangen: „Was Henning in Sachen Klimaschutz auf der Pfanne hat, konnte jede und jeder in den vergangenen Jahren und erst recht mit Beginn seines Ratsmandats wahrnehmen und erfahren.“ Wie berichtet, hatte Henning Schwarze kürzlich aufgrund seiner neuen Tätigkeit sein Ratsmandat niedergelegt.

Der bisherige Fraktionsvize Andre Pestrup übernimmt den Fraktionsvorsitz, als neues Ratsmitglied rückt Johannes Kuhlmeier nach. Andre Pestrup sieht Die Partei, die bei der vergangenen Kommunalwahl fast 14 Prozent der Stimmen geholt habe, weiter auf einem guten Weg: „Wir haben in der ja noch jungen Geschichte schon viel für die Menschen in Schlangen, Kohlstädt und Oesterholz erreicht. Wir sind ein nicht wegzudenkender Faktor in der politischen und kulturellen Diskussion hier vor Ort. Und das werden wir auch bleiben.“ Die Partei Schlangen hat vier Ratsmandate.