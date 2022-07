Die Strothe wird renaturiert: Modellprojekt auf den ehemaligen Schulhof von Kohlstädt

Schlangen

Die Jahrhundertflut im Ahrtal liegt genau ein Jahr zurück. Damit sich eine solche Katastrophe nicht wiederholt, treiben viele Kommunen ihren Hochwasserschutz voran. In Schlangen hat die Gemeinde die Strothe in den Fokus genommen – eigentlich ein kleines Flüsschen, das in heißen Sommern sogar hin und wieder trocken läuft. Aber was geschieht, wenn sich das idyllische Gewässer quasi über Nacht doch in einen reißenden Fluss verwandelt?

Von Klaus Karenfeld