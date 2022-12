Ehrenurkunde für große unternehmerische Leistung

Natürlich war der IHK-Präsident am Donnerstagvormittag nicht ohne Geschenk aus Detmold nach Schlangen gereist. Steinbach überreichte Claudia Heinemann „mit den besten Wünschen für eine erfolgreiche Zukunft“ eine große Ehrenurkunde der Industrie- und Handelskammer. Und als Gratulanten schlossen sich eine ganze Reihe weiterer Gäste an, darunter auch Bürgermeister Marcus Püster und Iris Brockmeier, Vorstand der Volksbank Schlangen.

Die Geschichte und Entwicklung der Firma beginnt im Jahre 1872. Der vor einigen Jahren verstorbene Ortschronist Heinz Wiemann hat dazu einmal geschrieben, „daß August Vollmer aus Kohlstädt im Jahre 1872 in Schlangen im Haus Lüning Nr. 171 (heute Paderborner Straße 38) ein Uhrmacher-Geschäft eröffnet hat. “ August Vollmer starb am 16. August 1899. Todesursache: Lungenentzündung. „Sein Neffe August führte das Geschäft weiter. Er verlegte es dann in das 1900 gebaute Haus Krieger auf der Brücke.“ Der Uhrmacher, der in jungen Jahren auf eigenen Beinen stehen musste, habe die Zeichen der Zeit verstanden. Außer verschiedenen Uhren bot er in einer Anzeige aus dem Jahr 1901 schon damals auch Trauringe, Broschen, Halsketten, Medaillons und Manschetten zum Kauf an.

August Vollmer fiel im Ersten Weltkrieg im Jahr 1916 in Frankreich. Ehefrau Lina, geborene Fleege, sorgte fortan dafür, dass das Geschäft seinen Platz im dörflichen Leben behielt. Im Jahr 1952 übernahm Uhrmacher- und Optikermeister Walter Vollmer das elterliche Geschäft. Mehrere bauliche Modernisierungen wurden ausgeführt. Seit dem Jahr 1981 führte dann Walter Vollmer jun. das Uhren- und Optikerfachgeschäft an der Paderborner Straße 1 weiter. Er übergab es im Jahr 2012 an Claudia Heinemann. Walter Vollmer jun. verstarb im Jahr 2017.

Claudia Heinemann (58) stammt gebürtig aus dem Sauerland. Die Augenoptikerin nahm die Glückwünsche zum 150-jährigen Bestehen der Firma natürlich gerne entgegen. Zu den Wünschen Volker Steinbachs für eine erfolgreiche Zukunft sagt Heinemann: „Die Branche hat natürlich im Bereich Uhren und Schmuck starke Konkurrenz durch Angebote im Internet, aber im Bereich Brillen wird immer noch die fachkundige und persönliche Beratung sehr geschätzt. “

Zum besonderen Firmenjubiläum bietet Uhren Optik Vollmer im Dezember einige spezielle Angebote.