Schlänger Feuerwehrführung warnt vor Brandgefahr und Kohlenmonoxid

Sie kosten wenig Geld, aber sie retten Leben: Rauchmelder und Kohlenmonoxidmelder. „Und auch ein Feuerlöscher gehört eigentlich in jedes Haus“, sind sich Schlangens Feuerwehrchef Ralf Heuwinkel und sein Stellvertreter Dirk Obenhausen einig. Das gilt nicht nur in diesen Wochen, wenn Kerzen an Weihnachtsbäumen und Adventskränzen flimmern oder alternative Wärmequellen ins Haus geholt werden, um Heizkosten zu sparen.

„Große Einsätze wegen brennender Weihnachtsbäume hatten wir in den zurückliegenden Jahren zum Glück nicht mehr“, sagt Ralf Heuwinkel, „Deutlich mehr Gefahr kann von den Adventsgestecken ausgehen.“ Wenn die Tannenzweige nämlich immer trockener werden, steigt auch die Gefahr der Entzündung durch Funken. „Das Tannengrün sollte lieber einmal mehr erneuert werden“, rät Dirk Obenhausen. Und auch von selbstgebastelten Adventsgestecken rät die Feuerwehrführung aus Vorsicht eher ab.

„Wir wollen den Bürgern ja keinesfalls die Atmosphäre nehmen, aber einige Ratschläge sollten schon beachtet werden“, so Gemeindebrandinspektor Heuwinkel. So sollten angezündete Kerzen nicht unbeaufsichtigt bleiben. Und für den Fall, dass doch etwas Feuer fängt, sollten die Bewohner vorbereitet sein. „Ein Feuerlöscher gehört eigentlich in jedes Haus“, so die Führung der Schlänger Wehr. Der Rat geht zu einem Schaumlöscher, ein Pulverlöscher richtet viel größeren Sachschaden an, will man nach einem Brand die Wohnung wieder herrichten. „Feuerlöscher sind durchaus erschwinglich“, sagt Dirk Obenhausen. „Die Bedienungsanleitung ist auch leicht verständlich“, ergänzt Ralf Heuwinkel.

In Mietwohnungen sind sie seit einigen Jahren Pflicht, aber in vielen privaten Eigenheimen fehlen sie noch: Rauchmelder. Sie sind zuverlässig, sollten im Wohnzimmer, Küche, Flur und Schlafzimmer an der Zimmerdecke angebracht werden. Die Batterien halten sehr lange.

Gleiches gilt auch für Kohlenmonoxidmelder. Hierzu raten Heuwinkel und Obenhausen noch eindringlicher. Denn: Kohlenmonoxid ist ein geruchloses Atemgift. Es wird daher nicht rechtzeitig bemerkt. Immer wenn sich Feuerstellen wie Gasherde, Kamine oder Heizungen in geschlossenen Räumen befinden, sind CO-Melder sinnvoll. „Gerade jetzt könnte es zu gefährlichen Situationen kommen“, sagt Heuwinkel. Zum Beispiel dann, wenn Bürger sich in diesen kalten Tagen alternative Wärmequellen wie einen Grill in geschlossene Räume stellen, um zu heizen. „CO-Melder kann man heutzutage in nahezu jedem Baumarkt kaufen“, empfehlen Ralf Heuwinkel und Dirk Obenhausen dies als gute Investition.

Übrigens: Wer den richtigen Umgang mit Feuerlöschern gerne einmal von den Einsatzkräften lernen möchte, sollte sich mit mehreren Interessierten zusammentun, denn: „Wir können natürlich nicht für jeden Einzelnen, aber für eine Gruppe gerne mal ein Training mit den Feuerlöschern durchführen“, so Ralf Heuwinkel.