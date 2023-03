Erste Flüchtlinge ziehen im April in Wohncontainer ein

Der Aufbau der Wohncontainer für Flüchtlinge in Kohlstädt kommt gut voran. Voraussichtlich im April werden die ersten Bewohner einziehen können. Der Ausschuss für Soziales und Gesellschaft hat sich am Donnerstagabend bei einem Vorort-Termin über den Fortgang der Arbeiten informiert.

Ausschussmitglieder besichtigen neue Unterkünfte am Kleinspielfeld in Kohlstädt

Der Ausschuss für Soziales und Gesellschaft machte sich ein Bild vom Fortgang der Arbeiten an der neuen Flüchtlingsunterkunft in Kohlstädt.

Die Fenster sind bereits eingebaut, ebenso die Türen. Jetzt geht es an den Innenausbau: Voraussichtlich in der kommenden Woche sollen die Küchen angeliefert werden.

13 der insgesamt 14 Wohn-Container sind für die Unterbringung der Flüchtlinge vorgesehen. Jeder Container - die Gemeindeverwaltung spricht lieber von einem Wohnmodul - ist jeweils etwa 65 Quadratmeter groß und besteht aus einem Wohn-Essbereich, zwei Schlafzimmern und einem Badezimmer. „Hier in der Kohlstädter Flüchtlingsunterkunft werden ausschließlich Familien mit zwei bis drei Kindern untergebracht“, machte Ordnungsamtsleiterin Claudia Weichert im Gespräch mit den Ausschussmitgliedern deutlich.

Für die Möblierung zeichnet im Wesentlichen die Gemeindeverwaltung verantwortlich. „Wir verfügen über noch reichlich Inventar aus der Zeit um 2017, als die ersten Flüchtlinge zu uns kamen“, so Weichert. Ein weiterer Container soll den Geflüchteten als Treffpunkt und Begegnungsbereich dienen; hier befinden sich nach Angaben der Ordnungsamtsleiterin auch mehrere Waschmaschinen.

Im Außenbereich der Anlage gibt es noch einiges zu tun. Die Zugänge zu den einzelnen Wohnungen müssen noch gepflastert werden. Konkret vorgesehen ist ebenso ein Grünbereich sowie eine Spielfläche für Kinder, die auch Jungen und Mädchen aus der Nachbarschaft offen stehen soll.

Kurz vor Ende des Rundgangs hält ein Autofahrer an, kurbelt die Fensterscheibe seines Wagens herunter und macht klar, was er von der neuen Flüchtlingsunterkunft in Kohlstädt hält: „Da entsteht ein Ghetto.“ Der Ausschuss unter dem Vorsitz von Michael Zans (SPD) sieht das anders. „Wir tun alles, um den Familien, die aus ihrer Heimat fliehen mussten, hier ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen“, macht auch Bürgermeister Marcus Püster in diesem Zusammenhang deutlich. Bei der Planung hätten Politik und Verwaltung von Anfang an darauf geachtet, dass den Neuankömmlingen in der künftigen Kohlstädter Unterkunft ausreichend Platz und Raum zur Verfügung stehen.

Zurzeit ist die Unterkunft noch von einem drei Meter hohen Zaun umgeben. Er soll auf eine Höhe von einem Meter „gestutzt“ werden. „Wir möchten nicht, dass der Eindruck entsteht, die hier lebenden Menschen würden von der Öffentlichkeit abgeschirmt“, so Weichert.