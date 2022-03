„Extra-Geld“ für Schlänger Schulen

64.000 Euro gehen aus dem Förderprogramm der Landesregierung in die Sennegemeinde

Schlangen

Die Corona-Pandemie ist auch an den Schülerinnen und Schülern in Nordrhein-Westfalen nicht spurlos vorbeigegangen. Die Landesregierung hat reagiert und 2021 das Förderprogramm „Extra-Geld“ auf den Weg gebracht. Mit der Gesamtsumme von 180 Millionen Euro sollen die Schulen dabei unterstützt werden, die Bildungsrückstände aber auch weitere Folgen der Corona-Maßnahmen auszugleichen. In die Sennegemeinde Schlangen ist ein Gesamtbetrag von etwa 64.000 Euro als fachbezogene Pauschale geflossen.

Von Klaus Karenfeld