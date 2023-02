Zum Abschied gab es für Ingrid und Burkhard Brockschnieder viele gute Wünsche für die Zukunft und so manches Geschenk mit Erinnerungswert. Karl-Heinz Räker, Vorsitzender des Fördervereins Ortsgeschichte Schlangen, überreichte dem Ehepaar die 56 Seiten starke Broschüre „Geschichtsstationen an Rundwanderwegen in Schlangen, Kohlstädt und Oesterholz-Haustenbeck“.

Foto: Gemeinde Schlangen