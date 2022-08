Familienfest statt Schützenfest in Schlangen

Traditionell feiern die Schützen in Kohlstädt und Schlangen jedes Jahr im Wechsel ihr Schützenfest – eigentlich. Denn seit Beginn der Corona-Pandemie ist nichts mehr so wie es war. Seit 2020 hat es weder ein Königsschießen noch ein Schützenfest in der Sennegemeinde gegeben. In diesem Jahr wäre eigentlich der Schlänger Verein am Zuge gewesen.

Doch Oberst Stefan Leimenkühler zeigte sich im Vorfeld betont vorsichtig. Und so wurde am vergangenen Wochenende auf dem Vereinsgelände kein Schützenfest, sondern in kleinerem Rahmen ein unterhaltsames Familienfest gefeiert.

„Die Schützenfest-Absage hatte Leimenkühler bereits Anfang Juni öffentlich gemacht und damals so begründet: „In diesem Jahr unser Schützenfest zu feiern, das birgt zu viel Ungewissheit, sowohl finanziell als auch mit Blick auf die Corona-Beschränkungen.“ Und noch eine zentrale Frage beschäftigte damals den Verein: Wie viele Besucher würden überhaupt zum Fest kommen? Erschwerend kam hinzu: Das Königsschießen am 6. August lag noch in der Ferienzeit. Termin für das viertägige Fest wäre vom 12. bis 15. August gewesen.

Am Ende entschloss sich der Vorstand zur Absage. Die seit 2018 regierenden Majestäten Dieter und Gabriele Wolf werden Amt und Aufgaben bis ins Jahr 2024 weiter wahrnehmen.

Reichlich Sonnenschein und Temperaturen um die 30 Grad begleiteten den Familientag auf dem Gelände des Schlänger Schützenvereins. „Ich freue mich, heute in so viele bekannte Gesichter blicken zu können. Allen voran unser Königspaar Dieter und Gabriele Wolf“, machte der Schützenoberst in einer kurzen Begrüßungsansprache deutlich. Den Familientag wertete er als kleine Ersatzveranstaltung zum sonst üblichen Schützenfest.

Auch Abordnungen befreundeter Schützenvereine konnte Leimenkühler an diesem Nachmittag begrüßen – zum Beispiel aus Kohlstädt, Bad Lippspringe, Altenbeken und Schloß Neuhaus. Eng verbunden ist der Verein ebenfalls mit den Schützen der Maspern-Kompanie. Und deren Abordnung übergab als Zeichen der gelebten Freundschaft ein Exemplar ihrer Vereinsfahne an Schützenoberst Stefan Leimenkühler. Das Gastgeschenk wurde schon Minuten später für alle gut sichtbar aufgehängt.

Ein Höhepunkt des Nachmittags war die Ehrung langjähriger Mitglieder. Für 40-jährige Vereinstreue wurden ausgezeichnet: Dr. Wolfgang Hanich, Rolf Heißenberg, Adolf Kleffner, Friedrich Lahme, Fritz Lübbertsmeier, Jürgen Lüning, Ulrich Solle, Dieter Wolf, und Walter Bee.

20 Mitglieder gehören immerhin 25 Jahre dem Schützenverein in Schlangen an. Im Einzelnen sind das: Frank Fritschi, Carsten Tofall, Georg-Hermann Hanke, Norbert Koke, Anton Lause, Friedhelm Horstmann, Horst Gröne, Karl-Heinz Hanselle, Günter Meier, Michael Osterwind, Arndt Heise, Olaf Wiemann, Roland Medicke, Ludger Mono, Marcus Püster, Frank Sander, Frank Steins, Dirk Bueker, Robert Ragaller sowie Armin Groß. Nicht alle Geehrten nahmen an der Veranstaltung teil. Orden und Auszeichnungen sollen ihnen in den nächsten Tagen überbracht werden.