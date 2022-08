Feuerwehr-Löschzug Schlangen feiert 125-jähriges Bestehen

Schlangen

Es war eine perfekte Werbung in eigener Sache: Der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Schlangen hat am Samstag sein 125-jähriges Bestehen gefeiert. Mehrere hundert Gäste, darunter viele junge Familien, konnten sich am Tag der offenen Tür von der personellen wie technischen Leistungsfähigkeit des Löschzuges überzeugen.

Von Klaus Karenfeld