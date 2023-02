Schlangen will Unternehmen beim Klimaschutz helfen

„Die Gemeinde Schlangen hat sich gut entwickelt, aber wir müssen am Ball bleiben.“ Das hat am Mittwoch Bürgermeister Marcus Püster erklärt, als er etwa 50 Teilnehmer zum ersten Unternehmer-Frühstück in Schlangen begrüßte. Am Ball bleiben, auch bei der Wirtschaftsförderung. Im Bürgerhaus ging es bei der Premiere des Unternehmer-Frühstücks vor allem um die Themen Klimaschutz und die Fördermöglichkeiten für die heimische Wirtschaft.

„In Deutschland gibt es etwa 1000 Förderprogramme. Immer mehr orientieren sich an Nachhaltigkeit“, stellte der Leiter der Wirtschaftsförderung beim Kreis Lippe, Uwe Gotzeina, fest. Vor der klimaneutralen Transformation müsse aber kein Unternehmer Angst haben. Die Zukunft sei klimaneutral und dabei wollten Kommunen und der Kreis gemeinsam die Unternehmen in der Region mitnehmen. Gotzeina stellte in Schlangen deshalb das „Starterpaket klimaneutraler Mittelstand“ vor. Eine Erstberatung wird für Unternehmen ebenso finanziell gefördert wie etwa neue Wärmekonzepte. Gotzeina: „Und die Antragsformulare, die ausgefüllt werden müssen, sind nicht einmal mehr als zwei Seiten.“

Der Leiter der Kreiswirtschaftsförderung warnte die Unternehmer aber davor, Verträge ohne eine Beratung selbst abzuschließen. „Dann ist es nicht mehr möglich, eine Förderung zu erhalten.“ Mit einem Klick im Internet zeigte Gotzeina auf, dass es im Umkreis von zehn Kilometern um Schlangen neun hierzu berechtigte Energieberater gebe. Federführend bei dem Förderprozess sei als Behörde die Bezirksregierung in Arnsberg. Wer Auskunft wünsche, dürfe sich aber natürlich auch an den Kreis Lippe wenden. Für den Unternehmens-Kompass Lippe ist Petra Elsner (Telefon 05231/62-1471) Ansprechpartnerin.

Neuer Klimaschutzmanager

„Mein Name ist Henning Schwarze und ich bin seit 90 Minuten Klimaschutzmanager der Gemeinde Schlangen“, stellte sich am Mittwoch der neue Mitarbeiter des Fachbereiches Bauen vor. Seine Aufgabe sei es, die internationalen Klimaschutzvorgaben in der Kommune umzusetzen, erläuterte Schwarze. Das sei in Schlangen leichter als anderswo, weil hier schon ein Klimaschutzkonzept erstellt wurde. Schwarze betonte: „Mit dem Klimaschutz wollen wir den Unternehmen nichts vorschreiben. Klimaschutz kann Spaß machen - und ich lade Sie als Unternehmen dazu ein, mitzumachen.“

Bürgermeister Marcus Püster gab den Teilnehmern des Unternehmer-Frühstücks unter anderem Informationen zum Leader-Projekt, das am 1. April starten soll. 2,6 Millionen Euro fließen dafür, dass sich Hövelhof, Bad Lippspringe und Schlangen gemeinsam engagieren, Tourismus und Marketing im Bereich Senne voranzubringen. Was Schlangen auch benötige, sei ein Einzelhandelskonzept - schon deshalb, um zu schauen, welche Bedarfe es in Zukunft gebe. „Dabei werden wir auch die Ortsteile mitnehmen“, so Püster. Das Konzept werde von einer externen Firma erstellt.

Nach dem etwa einstündigen Informationsteil der Veranstaltung nutzten die Unternehmensvertreter die Chance zu Gesprächen untereinander, aber auch mit der Kreiswirtschaftsförderung und den Leitungen mehrerer Fachbereiche der Gemeindeverwaltung. Marcus Püster sagte, er könne sich ein zweites Unternehmer-Frühstück im September vorstellen. Erst einmal lud er aber zum 1. März nach Bad Lippspringe ein. Dort beginnt um 18 Uhr im Kongresshaus eine weitere Info-Veranstaltung für Gewerbetreibende aus Schlangen und Umgebung. Das Thema heißt dann: „Selfmade - Strom vom Firmendach“.