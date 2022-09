Freibad Schlangen fit für die Zukunft gemacht

„Das Schlänger Freibad ist ein wichtiger Punkt im Ort, der die Attraktivität steigert und auch viele Leute von außerhalb der Gemeinde anzieht“, sagt Jörg Bruns vom Förderverein. „Deswegen ist es so wichtig, dass wir weiterhin alles dafür geben, die Gestaltung des Bades voranzutreiben. Wir freuen uns sehr, dass die örtlichen Firmen so offen und hilfsbereit sind, um Sanierungen zu unterstützen.“

Gemeinsam hat die Firma Fichtner & Schicht mit der Volksbank Schlangen 4000 Euro zur Verfügung gestellt, um die Folie des Planschbeckens zu erneuern. Die Arbeiten daran wurden im Mai von der Firma Schwimmbadtechnik Schmidt aus Saarlouis durchgeführt, welche in diesem Bereich weltweit Aufträge ausführt.

Nach der Sanierung des Hauptbeckens war nun also der Bereich für die kleinen Wasserratten an der Reihe, was laut Bürgermeister Marcus Püster auch dringend notwendig war: „Die alte Folie war aufgrund des Alters schon undicht und stark ausgeblichen, weswegen dieser Wechsel zur richtigen Zeit kam. Für unsere Gäste ist das sehr schön und auch das Freibad profitiert enorm davon, weil Folien in einem zu schlechten Zustand irgendwann auch existenzgefährdend werden können.“

Vor der neuen Fassade des Gebäudes im Freibad Schlangen (von links): Jörg Bruns (Förderverein), Reiner Kalkreuter (Malerfachbetrieb), Robert Göke (Gemeindewerke), Bürgermeister Marcus Püster und Katrin Kuhlemann (Förderverein). Foto: Phil Hänsgen

Neben dieser dringenden Sanierung wurde schon im Jahr 2019 die Fassade des Hauptgebäudes überholt, was von Reiner Kalkreuter und seiner Firma sowohl finanziell als auch arbeitstechnisch übernommen wurde, wie dieser schildert: „Meine Kinder und ich sind in diesem Freibad groß geworden, weshalb es für mich eine Herzensangelegenheit war, auf den Förderverein zuzugehen und meine Hilfe anzubieten. Ich habe dann zusammen mit meinem Bruder und einem Kollegen von März bis Mai 2019 über 100 Stunden in die Sanierung der Fassade gesteckt.“ Das im Jahr 1951 errichtete Gebäude des Bades wurde dabei gestrichen und an einigen Stellen stark ausgebessert, was laut dem Förderverein deswegen so wichtig war, da es das Schmuckstück der Anlage darstellt und dieses symbolisiert.

Auch in Zukunft sollen weiterhin Verbesserungen zur Attraktivitätssteigerung vorgenommen werden. Reiner Kalkreuter möchte beispielsweise weitere Streicharbeiten erledigen und den Fußboden im Eingangsbereich neu pflastern. Damit soll gesichert werden, dass das Freibad in der Gemeinde weiterhin ein Punkt bleibt, an dem sich sowohl Schlänger als auch Gäste von Außerhalb gemeinsam abkühlen und erholen können.

Hierbei hat man auch schon einen wichtigen Termin im Blick: Das im Jahr 1926 eröffnete Bad feiert in vier Jahren sein großes 100-jähriges Jubiläum. Bis dahin soll noch einiges rund um die Anlage passieren, damit diesem besonderen Meilenstein noch viele weitere erfolgreiche Jahre folgen können.