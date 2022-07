Freibad Schlangen kürzt Öffnungszeiten

Auf Kürzungen der Öffnungszeiten müssen sich Besucher des Freibads Schlangen derzeit einstellen. Das teilten die Gemeindewerke Schlangen (GWS) mit. Somit schließt das Bad eine Stunde früher, und zwar in der Woche um 19 Uhr und am Wochenende um 18 Uhr.

Zu dem Grund äußerte sich GWS-Geschäftsführer Robert Göke: „Wir müssen leider diese Kürzung der Öffnungszeiten aufgrund personeller Engpässe durchführen.“ Nur so „können wir die gesetzlich zwingend vorgeschriebenen Ruhe- und Pausenzeiten einhalten und einen sicheren Badebetrieb gewährleisten“, so Göke weiter. Zudem bat er „alle Besucherinnen und Besucher und Freunde des Freibads um Verständnis.“

Die Entscheidung, das Ende der Badezeit zu kürzen, begründet Göke insbesondere damit, dass die Besucherzahlen gerade in den genannten Zeitabschnitten in den vergangenen Wochen sehr gering gewesen seien. „Um einen Ausgleich für die gekürzten Öffnungszeiten zu schaffen, behalten wir die Öffnungszeiten in den Ferien auch nach den Ferien bei“, so Göke. Auch in der Nachsaison könne somit das Freibad den ganzen Tag genutzt werden.

Allgemein gelten nach dem Ferienbeginn wieder erweiterte Öffnungszeiten für das Freibad Schlangen. Bis auf montags ist das Freibad durchgängig geöffnet, so die GWS. Die Öffnungszeiten sind: montags 6 bis 9 Uhr, 13 bis 19 Uhr; dienstags bis freitags 6 bis 19 Uhr; samstags 10 bis 18 Uhr; sonn- und feiertags 10 bis 18 Uhr. Ferienprogramm im Freibad: Mittwoch, 13. und 27. Juli – Spiel & Spaß im Freibad; Mittwoch; Donnerstag, 28. Juli – Disco-Schwimmen.