Freiwillige lernen in Detmold, Markierungszeichen richtig zu setzen

Mit dem Start in die Wandersaison 2023 werden am Samstag, 18. März, im Rahmen eines Seminars im Kompetenzzentrum Wandern Walk am Hermannsdenkmal erneut ehrenamtliche Wegemarkierer ausgebildet und zertifiziert.

Sie dürfen dann im Auftrag der kennzeichnungsbefugten Organisationen Lippischer Heimatbund, Teutoburger-Wald-Verband und Eggegebirgsverein Wege markieren und tragen so zu einem gelungenen Wanderergebnis bei. Ein gepflegtes und einheitlich wandersicher beschildertes und markiertes Wegenetz hilft Einheimischen und Gästen, die Region oder Heimat unbeschwert zu erleben.

Unter Federführung der Lippe-Tourismus und -Marketing in Kooperation mit dem Sauerländischen Gebirgsverein werden die Teilnehmer sowohl in rechtliche Grundlagen als auch in die Methoden der Markierung von Wanderwegen auf Basis der Richtlinien des Deutschen Wanderverbandes eingearbeitet.

Bereits am Freitag, 3. März, und Samstag, 4. März, werden zwei Lehrwanderungen in Nord- und Südostlippe für diejenigen angeboten, die schon an einem Seminar teilgenommen haben und ihre praktischen Kenntnisse vertiefen möchten.

Neue Interessenten sind willkommen. Weitere Informationen zur Anmeldung, dem Markier-Lehrgang und den Lehrwanderungen gibt es im Internet unter www.land-des-hermann.de oder unter Telefon 05231/621160.