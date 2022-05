Frust und Freude in Schlänger Politik

Nach der Landtagswahl: Enttäuschung über niedrige Wahlbeteiligung und zweistelliges Ergebnis in Oesterholzer Stimmbezirk für AfD

Schlangen

Mit diesem Ergebnis der Landtagswahl hat die Lokalpolitik in der Gemeinde Schlangen nicht gerechnet. Das wurde am Tag nach der Wahl deutlich. Während die Schlänger Christdemokraten und die Grünen am Montag mit großer Freude und Zufriedenheit auf das Wahlergebnis blickten, gab es Frust bei der SPD.

Von Uwe Hellberg