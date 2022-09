Für das Thema Kinderrechte sensibilisiert

Der Weltkindertag 2022 wurde in der Sennegemeinde mit einem großen Spielfest gefeiert. 500 Jungen und Mädchen verlebten einen schulfreien Tag mit Clownerie, Bastelaktionen und sportlichen Einlagen. Die Gemeinde Schlangen als Veranstalterin und der örtliche pädagogische Arbeitskreis zeigten sich in einer ersten Reaktion mit dem Verlauf der Veranstaltung zufrieden.

In bunten Farben ließen sich viele Kinder gerne schminken und verwandelten sich so in einen Löwen oder eine Zauberin.

„Gemeinsam für Kinderrechte“ – unter diesem Motto stand in diesem Jahr der Weltkindertag, der traditionell am 20. September begangen wird. Laut Annette Brandt, Konrektorin der Schlänger Grundschule, ging es auch im Unterricht der vergangenen Wochen immer wieder um die Frage der Kinderrechte. Brandt nannte in diesem Zusammenhang beispielsweise das Recht auf körperliche Unversehrtheit, auf ausreichende Ernährung und natürlich das Recht auf Bildung. Die Grundschule habe versucht, die Kinder für diese Themen zu sensibilisieren.

Der Weltkindertag in Schlangen fand erstmals nicht an einem Wochenende statt, sondern an einem ganz normalen Schultag. In das kindgerechte Programm waren im Vorfeld auch die Jungen und Mädchen der sechs örtlichen Kindertagesstätten einbezogen worden. Die insgesamt etwa 500 Kinder verlebten einen bunten wie abwechslungsreichen Nachmittag.

Und das Spielfest hatte tatsächlich einiges zu bieten. Jens Heuwinkel (Sauresani-Theater) brachte mit seiner komödiantischen Clownerie das Bürgerhaus zum Beben. Austoben konnten sich die Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren auch auf einer eigens aufgebauten Hüpfburg. Wer wollte, der konnte sich mit bunten Farben schminken lassen oder einen Ansteck-Button selbst gestalten. Taktisches Geschick mussten die Kleinen an der Spielwand „Vier gewinnt“ und beim Torwand-Dart beweisen.

Früh übt sich, wer einmal Architekt werden möchte und ein Haus bauen will. Möglich machte das ein Berg aus riesigen Legosteinen. Interesse fand ebenfalls „Bee Bot“, ein programmierbarer Bodenroboter. Beim Gummistiefel-Weitwurf ging es nicht allzu ernst zu. Viele Ideen hatte auch Joachim Woite, Leiter der Jugendarbeit Schlangen, eingebracht.

Natürlich war auch an das leiblichen Wohl der Kinder gedacht. Marita Hillemeyer, Leiterin der Offenen Ganztagsschule, servierte zusammen mit ihrem Team leckere Waffeln.