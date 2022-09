Garten in Schlangen kann besichtigt werden

Zum Abschluss der Saison der Offenen Gärten in Lippe laden am kommenden Sonntag, 11. September, Heinz und Inge Kriete zu einem Besuch ein.

Ihr Garten in Schlangen, Parkstraße 21, ist für Besucher in der Zeit von 14 bis 20 Uhr geöffnet. „Wir haben in unserem Garten einiges verändert“, sagt Heinz Kriete. „Bei uns können Gäste auch Pflanzen sehen, die längere Trockenphasen, wie es sie derzeit gibt, besser überstehen.“ Besuchern wird an diesem Tag auch ein Kuchenbuffet angeboten.

Der ebenfalls für diesen Sonntag geplante Termin für den Garten Klefges in Schlangen kann aus gesundheitlichen Gründen nicht stattfinden. Weitere Informationen und Fotos sind unter www.offene-gaerten-lippe.de zu finden.